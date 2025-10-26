CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51: Simone Alessio affronterà nella finale della categoria -87 kg l’egiziano Eissa SIMONE ALESSIO E’ IN FINALE! Battuto 5-4 nel secondo round (con 4 penalizzazione per l’uscita dal tatami) l’ucraino che dunque è medaglia di bronzo! 5-2 5-1 5-0, mancano 29? 4-0 SECONDO ROUND: 2-0 Alessio Alessio si aggiudica il primo round avendo messo a segno il primo punto. 1-0 per l’azzurro 1-1 Superata la metà del primo round 1-0 Alessio 11.37: E’ IL MOMENTO DI SIMONE ALESSIO. L’azzurro affronta l’ucraino Harbar 11.36: L’egiziano Eissa è il primo finalista della categoria -87 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Simone Alessio sul podio! Ora la semifinale con Harbar