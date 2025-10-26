CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Camoglu-Seo 6-5 Camoglu-Seo 0-2 Il coreano Seo vince il primo round 14-12 Camoglu-Seo 7-10 Camoglu-Seo 2-4 11.52: Ora si disputa la prima finale per l’oro. Nella categoria -54 maschile di fronte il turco Camoglu e il coreano Seo 11.51: Simone Alessio affronterà nella finale della categoria -87 kg l’egiziano Eissa SIMONE ALESSIO E’ IN FINALE! Battuto 5-4 nel secondo round (con 4 penalizzazione per l’uscita dal tatami) l’ucraino che dunque è medaglia di bronzo! 5-2 5-1 5-0, mancano 29? 4-0 SECONDO ROUND: 2-0 Alessio Alessio si aggiudica il primo round avendo messo a segno il primo punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Simone Alessio in finale con l'egiziano Eissa!