6:45 Per Alessio soltanto i sedicesimi di finale come turno preliminare. L'azzurro ha sconfitto il russo Daniil Yurko con lo score di 2-0 (12-5, 6-3). 6:44 Simone Alessio ed Andrea Conti sono agli ottavi di finale, rispettivamente nei -87 kg e nei -54 kg. Conti ha superato due turni piegando dapprima il libanese Ahqaaf per 2-0 (8-3, 12-0), poi l'atleta dell'Oman Nibras Al Tooqi per 2-0 (9-2, 15-2). 6:42 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della terza giornata dei Mondiali di taekwondo. Arrivano buone notizie da Wuxi per i colori azzurri.

LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Simone Alessio ed Andrea Conti agli ottavi! Si riparte alle 9.00