CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43: Si chiude qui la terza giornata di gare al Mondiale di taekwondo. Appuntamento ai prossimi giorni. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 12.42: Oro dunque all’egiziano Eissa, argento per Simone Alessio che sblocca il medagliere dell’Italia a Wuxi, bronzo per il polacco Piatkowski e per l’ucraino Harbar 12.41: Arriva la penalità per Alessio che dunnque si deve accontentare dell’ARGENTO. Eissa per la seconda volta in un incontro molto importante batte Simone Alessio e porta a casa il titolo iridato. C’è un instant replay che può decidere l’incontro Sempre 1-1 nel finale del round Se ne va il primo minuto del terzo round, sempre 1-1 TERZO ROUND: 1-1 Stavolta è l’azzurro, spalle al muro, a piazzare il calcio decisivo e a superare in extremis l’egiziano: 1-1, si decide tutto al terzo round 3-2 Alessio 0-2 Eissa 2-5 Eissa. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Simone Alessio d'argento! Niente da fare con l'egiziano Eissa