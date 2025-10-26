LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | Simone Alessio balza ai quarti! Esce di scena Andrea Conti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:10 In corso i quarti di finale dei -73 kg femminili. 9:08 Questi i quarti di finale dei -87 kg maschili: Seif Eyssa (EGY) – Shurkhrat Salaev (UZB) Szymon Piatkowski (POL) – Saleh Elsharabaty (JOR) Simone Alessio (ITA) – Mohammad Hossein Yazdani (IRI) Icaro Miguel Martin Soares (BRA) – Artem Harbar (UKR) 9:04 Termina purtroppo la cavalcata di un ottimo Andrea Conti. L’italiano esce di scena pareggiando le due riprese con gli score di 2-2 e 6-6, con l’avversario premiato per aver messo a referto tecniche più complesse. 9:02 L’uzbeko Khudayberdiev porta a casa la prima ripresa contro Andrea Conti. 🔗 Leggi su Oasport.it

