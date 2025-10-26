CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:39 Avanza l’haitiana Lee Ava soon, che piega al terzo round la giordana Rama Abo-Alrub. Tabellone femminile che sta per allinearsi ai quarti di finale. 8:37 Vittoria per la spagnola Belen Moran Romero, che supera 2-0 (2-2, 7-6) la britannica Mackay e vola ai quarti nei -73 kg femminili. Al via tra pochi istanti il duello tra la portoricana Crystal Weekes e la turca Sude Yaren Uzuncvadar. 8:34 Questi i quarti di finale dei -54 kg maschili: Matheus Gilliard Goncalves (BRA) – Aristeidis Nikolaos Psarros (GRE) Hristiyan Georgiev (BUL) – Furkan Ubeyde Camoglu (TUR) Jakhongir Khudayberdiev (UZB) – Andrea Conti (ITA) Eunsu Seo (KOR) – Ja’afar Aldaoud (JOR) 8:31 In pedana 5 spazio alla spagnola Belen Moran Romero, tra le favorite dei -73 kg femminili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Andrea Conti ai quarti! Tra poco gli ottavi con Simone Alessio