LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | Andrea Conti a caccia dei quarti! Simone Alessio agli ottavi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.21: Prima parte di round di studio e poi l’azzurro ha messo a segno i due colpi decisivi negli ultimi 20?, attenzione comunque a Chen 8.20: ANDREA CONTI VINCE IL PRIMO ROUND 4-1 E SI PORTA SULL’1-0 8.19;Conti avanti 2-0 quando mancano 20? alla fine del primo round 8.17: In pedana per gli ottavi di finale c’è Andrea Conti che affronta il rappresentante di Macao Chen 8.15: Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali di taekwondo 2025. A Wuxi (Cina) spazio a tre nuove categorie di peso, con i -54 e -87 kg maschili, ed i -73 kg femminili 6:47 Il programma riprenderà alle 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
