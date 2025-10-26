LIVE Sinner-Zverev ATP Vienna 2025 in DIRETTA | va in scena la rivincita della finale di Melbourne
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev, finale dell’ATP 500 di Vienna 2025. Il numero 2 del mondo insegue il quarto titolo della stagione dopo i successi agli Australian Open, Wimbledon e Pechino. Nell’ultimo atto del torneo austriaco il tennista italiano affronterà il tedesco, numero 3 del ranking mondiale, nella rivincita della finale di Melbourne. A Vienna Sinner ha esordito con una vittoria schiacciante contro Daniel Altmaier (6-0, 6-2 in 58 minuti di gioco). L’altoatesino è poi stato protagonista di un bellissimo derby italiano con Flavio Cobolli, vinto 6-2, 7-6 in una sfida giocata ad altissima intensità. 🔗 Leggi su Oasport.it
