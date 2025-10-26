CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Sia Sinner sia Zverev hanno già vinto il torneo di Vienna. L’italiano nel 2023, il tedesco nel 2021. 13.46 La partita inizierà qualche minuto dopo le 14.00. 13.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Sinner-Zverev, finale dell’ATP 500 di Vienna 2025. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev, finale dell’ATP 500 di Vienna 2025. Il numero 2 del mondo insegue il quarto titolo della stagione dopo i successi agli Australian Open, Wimbledon e Pechino. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Zverev, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: tra poco l'attesa finale per il titolo