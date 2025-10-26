LIVE Sinner-Zverev alle 14 la finale di Vienna Tra i due 7 precedenti il tedesco in vantaggio
Jannik punta al bis nel 500 austriaco dopo la vittoria nel 2023, Sascha vuole tornare a vincere un torneo dopo il trionfo di aprile a Monaco di Baviera . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sinner-Zverev: orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Vienna Open Vai su Facebook
$Sinner- $Zverev: orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Vienna Open - X Vai su X
LIVE Sinner-Zverev, alle 14 la finale di Vienna. Tra i due 7 precedenti, il tedesco in vantaggio - Jannik punta al bis nel 500 austriaco dopo la vittoria nel 2023, Sascha vuole tornare a vincere un torneo dopo il trionfo di aprile a Monaco di Baviera ... Riporta gazzetta.it
Sinner-Zverev diretta live finale ATP 500 Vienna: Jannik cerca il quarto titolo della stagione - Zverev diretta live domenica 26 ottobre 2025: Jannik vuole conquistare il quarto titolo stagionale ... sport.virgilio.it scrive
Sinner-Zverev in diretta all’ATP Vienna, finale LIVE: Jannik a caccia del 22° titolo in carriera - Sinner e Zverev alle ore 14 scenderanno in campo a Vienna per disputare la finale del torneo ATP 500. Segnala fanpage.it