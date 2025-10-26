LIVE Sinner-Zverev 3-6 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il tedesco vince con merito il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Stavolta è Zverev che si libera dello scambio con una palla corta che finisce in corridoio. 15-0 Servizio e diritto lungolinea vincente del n.2. Inizia il secondo set con Sinner in battuta. 15.00 Per Sinner il 58% di prime, con le quali ottiene l’80% dei punti. Con la seconda l’italiano ha una resa del 48%. 15.00 5 ace per Zverev, che sta servendo addirittura il 78% di prime, ottenendo il 72% dei punti. Con la seconda però non va oltre il 38%. 14.59 Zverev ha giocato meglio i punti importanti, facendo la differenza in particolare con i suoi due colpi prediletti: servizio e rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

