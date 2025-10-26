LIVE Sinner-Zverev 3-6 6-3 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | finale equilibrata si va al terzo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio a 209 kmh e diritto incrociato vincente del n.2. 30-30 Sinner rimane corto, Zverev lo punisce con un diritto lungolinea imprendibile. 30-15 Micidiale diritto incrociato vincente dell’italiano. Seconda di servizio. 15-15 Zverev fa male con il rovescio, avanza con il diritto e chiude con la volée di rovescio. 15-0 Ace esterno di Sinner. 0-1 Ace di Zverev, che vince il primo game a zero. 0-40 Sinner prova a scambiare da fondo facendo un paio di passi avanti, Zverev spinge e il diritto dell’azzurro si spegne in rete. 0-30 Altra ottima prima di Zverev, Sinner risponde in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sinner-Zverev 1-3, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: break del tedesco - 3 Sinner stecca di diritto, arriva il break per Zverev. Riporta oasport.it