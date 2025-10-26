LIVE Sinner-Zverev 3-6 6-3 7-5 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’italiano trionfa in una appassionante finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev per 3-6, 6-3, 7-5 dopo 2 ore e 28 minuti. Nel terzo parziale si è toccato ripetutamente la coscia sinistra: vedremo se ciò avrà implicazione sul prossimo torneo di Parigi. 7-5 FINISCE QUI! In rete la risposta di rovescio di Zverev! Sinner vince l’ATP di Vienna per la seconda volta in carriera! 40-0 Servizio e diritto devastante di Sinner. Zverev già a capo chino. 30-0 Servizio, diritto e delicata volée di rovescio vincente dell’italiano. 15-0 Servizio esterno, Zverev stecca la risposta e la palla è lunga di un soffio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Inizia la FINALE di VIENNA: Sinner contro Zverev! - X Vai su X
Sinner-Zverev: orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Vienna Open - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Zverev all'Atp Vienna, il risultato in diretta live della partita - Il numero 2 al mondo affronta Alexander Zverev in finale all'Atp 500 di Vienna. Scrive sport.sky.it
LIVE Sinner-Zverev 1-3, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: break del tedesco - 3 Sinner stecca di diritto, arriva il break per Zverev. Secondo oasport.it
LIVE Sinner-Zverev, alle 14 la finale di Vienna. Tra i due 7 precedenti, il tedesco in vantaggio - Jannik punta al bis nel 500 austriaco dopo la vittoria nel 2023, Sascha vuole tornare a vincere un torneo dopo il trionfo di aprile a Monaco di Baviera ... Riporta gazzetta.it