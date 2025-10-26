CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev per 3-6, 6-3, 7-5 dopo 2 ore e 28 minuti. Nel terzo parziale si è toccato ripetutamente la coscia sinistra: vedremo se ciò avrà implicazione sul prossimo torneo di Parigi. 7-5 FINISCE QUI! In rete la risposta di rovescio di Zverev! Sinner vince l’ATP di Vienna per la seconda volta in carriera! 40-0 Servizio e diritto devastante di Sinner. Zverev già a capo chino. 30-0 Servizio, diritto e delicata volée di rovescio vincente dell’italiano. 15-0 Servizio esterno, Zverev stecca la risposta e la palla è lunga di un soffio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 3-6, 6-3, 7-5, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’italiano trionfa in una appassionante finale