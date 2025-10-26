LIVE Sinner-Zverev 3-6 6-3 7-5 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’italiano trionfa dopo un problema muscolare nel 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.45 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.44 Sinner, teoricamente, può tornare n.1 al mondo a Parigi. Dovrebbe vincere il torneo e sperare che Alcaraz non vada oltre i quarti di finale. 16.43 11 ace a testa. Sinner ha servito il 68% di prime, ottenendo l’82% dei punti. La resa con la seconda è stata del 59%, contro il 44% di Zverev. 16.41 Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev per 3-6, 6-3, 7-5 dopo 2 ore e 28 minuti. Nel terzo parziale si è toccato ripetutamente la coscia sinistra: vedremo se ciò avrà implicazione sul prossimo torneo di Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it

