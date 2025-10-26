LIVE Sinner-Zverev 3-6 6-3 4-5 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’italiano si tocca la coscia sinistra
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Battuta esterna vincente di Sinner. Ora Sinner dovrà servire per rimanere nel match. 4-5 Seconda vincente al corpo di Zverev. 40-15 Servizio e diritto in contropiede. Ma è un game risolto dal grave errore di Sinner sullo 0-15. 30-15 Ace al centro del n.3. 15-15 Errori insoliti per Sinner, che mette lungo un rovescio dal centro. Poi si tocca ancora la coscia sinistra. 0-15 Sinner generoso in difesa, Zverev stecca di diritto. 4-4 Ace esterno di Sinner. 40-0 Ace al centro del n.2. 30-0 Sinner scaglia un micidiale ed imprendibile diritto lungolinea. 15-0 Lunga la risposta di diritto di Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Inizia la FINALE di VIENNA: Sinner contro Zverev! - X Vai su X
Sinner-Zverev: orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Vienna Open - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sinner-Zverev, alle 14 la finale di Vienna. Tra i due 7 precedenti, il tedesco in vantaggio - Jannik punta al bis nel 500 austriaco dopo la vittoria nel 2023, Sascha vuole tornare a vincere un torneo dopo il trionfo di aprile a Monaco di Baviera ... Da gazzetta.it
Sinner-Zverev all'Atp Vienna, il risultato in diretta live della partita - Il numero 2 al mondo affronta Alexander Zverev in finale all'Atp 500 di Vienna. Lo riporta sport.sky.it
LIVE Sinner-Zverev 1-3, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: break del tedesco - 3 Sinner stecca di diritto, arriva il break per Zverev. Lo riporta oasport.it