LIVE Sinner-Zverev 3-6 6-3 2-3 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il tedesco annulla due palle break da 15-40
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Battuta vincente al centro del tedesco, che ha annullato 2 palle break. A-40 Ace esterno da destra di Zverev. Sta facendo malissimo con questo colpo. 40-40 Largo il diritto lungolinea di Zverev in uscita dal servizio. A-40 Servizio, rovescio e diritto vincente di Zverev. L’italiano è anche scivolato. 40-40 Scambio micidiale. Lungo il recupero di diritto di Sinner. Qui i rimpianti ci sono, l’italiano non ha preso l’iniziativa quando avrebbe potuto. E inizia a denotare segni di stanchezza. Seconda di servizio. 30-40 Servizio esterno e diritto in contropiede del tedesco, che non ha tremato. 🔗 Leggi su Oasport.it
