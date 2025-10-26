LIVE Sinner-Zverev 3-6 6-3 1-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’italiano sbaglia tanto e non sfrutta una buona occasione
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Zverev solido in difesa, ma Sinner lo stana con una palla corta imprendibile. 30-0 Sul nastro e poi fuori il nastro colpito da Zverev, che aveva comandato dopo una risposta aggressiva. 15-0 Ace esterno di Sinner. Sinner è apparso insolitamente distratto nel game precedente. 1-2 Brutto game di Sinner, che scaglia fuori la risposta di diritto sulla seconda del tedesco. 40-30 Zverev non perdona. Servizio e diritto vincente. 30-30 Altro gratuito molto grave di Sinner, in rete un diritto interlocutorio dal centro. 15-30 Doppio fallo del tedesco. 15-15 Brutto gratuito di Sinner: lungo un rovescio interlocutorio. 🔗 Leggi su Oasport.it
