LIVE Sinner-Zverev 3-6 4-1 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’italiano tiene un delicato turno di battuta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Scambio sulla diagonale di rovescio. Zverev prova il lungolinea e mette la palla in corridoio. Seconda. 4-2 Servizio e rovescio di Zverev, game interlocutorio. Questo set si gioca nei turni di battuta di Sinner. 40-0 In rete il passante di diritto incrociato in corsa dell’italiano. 30-0 Battuta vincente al centro del n.3. 15-0 Lunga la risposta in allungo di Sinner. 4-1 Sinner si difende bene, poi passa al contrattacco e scaglia un perentorio rovescio incrociato vincente. A-40 Sinner sfonda con un diritto incrociato, Zverev accorcia e l’italiano non può sbagliare con il diritto da metà campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

