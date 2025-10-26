LIVE Sinner-Zverev 3-6 3-0 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | arriva il break per il n2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Ace al centro del n.3. 40-40 Pazzesca palla corta di Sinner con l’effetto! La palla si appoggia sulla riga e diventa imprendibile per Zverev. 40-30 Sinner stecca di diritto. 30-30 Servizio vincente al centro del tedesco. 15-30 Zverev scaglia fuori di metri un diritto. 15-15 Diritto lungolinea vincente del n.2. 15-0 Servizio, diritto e doppia volée di Zverev: la seconda è quella vincente. 3-0 In rete il diritto di Zverev. L’italiano consolida il break. 40-0 Servizio esterno e diritto lungolinea vincente di Sinner. 30-0 Battuta vincente al centro. 15-0 Si sta alzando il livello di tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

