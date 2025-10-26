LIVE Sinner-Zverev 2-5 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’italiano evita il doppio break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Servizio e diritto del tedesco. 40-15 Palla corta di Zverev, Sinner ci arriva e va a segno di diritto. 40-0 Sinner colpisce il nastro con il diritto e subito viene castigato dal diritto di Zverev. 30-0 Battuta vincente al centro del tedesco. 15-0 Serve&volley di Zverev, che gioca una buona volée di rovescio. Lungo il pallonetto di Sinner. 2-4 Battuta vincente al centro del n.2. A-40 Servizio e diritto di Sinner, in rete il back di rovescio difensivo del tedesco. 40-40 Battuta esterna vincente per l’italiano. 30-40 In rete la risposta di rovescio del tedesco sulla seconda di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

