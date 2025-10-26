LIVE Sinner-Zverev 2-5 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’italiano evita il doppio break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Servizio e diritto del tedesco. 40-15 Palla corta di Zverev, Sinner ci arriva e va a segno di diritto. 40-0 Sinner colpisce il nastro con il diritto e subito viene castigato dal diritto di Zverev. 30-0 Battuta vincente al centro del tedesco. 15-0 Serve&volley di Zverev, che gioca una buona volée di rovescio. Lungo il pallonetto di Sinner. 2-4 Battuta vincente al centro del n.2. A-40 Servizio e diritto di Sinner, in rete il back di rovescio difensivo del tedesco. 40-40 Battuta esterna vincente per l’italiano. 30-40 In rete la risposta di rovescio del tedesco sulla seconda di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Sarà finale tra Sinner e Zverev Il titolo di Vienna se lo contenderanno proprio loro due dopo alcune polemiche del tedesco nei confronti di Jannik (e Alcaraz) sulle superfici di gioco che favorirebbero il numero uno e due del mondo. Va in scena anche il re - facebook.com Vai su Facebook
$Sinner- $Zverev: orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Vienna Open - X Vai su X
Sinner-Zverev diretta Atp Vienna: segui la finale di oggi live - A 272 giorni dalla finale dell’Australian Open, Jannik Sinner ritrova Alexander Zverev, questa volta con in palio il titolo dell’ATP 500 di Vienna. msn.com scrive
LIVE Sinner-Zverev, alle 14 la finale di Vienna. Tra i due 7 precedenti, il tedesco in vantaggio - Jannik punta al bis nel 500 austriaco dopo la vittoria nel 2023, Sascha vuole tornare a vincere un torneo dopo il trionfo di aprile a Monaco di Baviera ... Scrive gazzetta.it
Sinner-Zverev diretta live finale ATP 500 Vienna: Jannik cerca il quarto titolo della stagione - Zverev diretta live domenica 26 ottobre 2025: Jannik vuole conquistare il quarto titolo stagionale ... Da sport.virgilio.it