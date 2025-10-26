LIVE Sinner-Zverev 1-3 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | break del tedesco
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Servizio esterno vincente del tedesco. 40-40 Servizio, rovescio e volée di Zverev. Un gioco insolito per lui, ma utile ad annullare la palla break. 30-40 Ace esterno del n.3. 15-40 Zverev rimane corto, Sinner scaglia un diritto incrociato potente e chiude con lo smash. 15-30 Largo il diritto inside-in dal centro del n.3. 15-15 Prova a scuotersi l’italiano e ottiene un vincente con il rovescio lungolinea. 15-0 Diritto inside-out vincente dal centro di Zverev. Sta giocando benissimo, a differenza di un Sinner sottotono. 1-3 Sinner stecca di diritto, arriva il break per Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it
