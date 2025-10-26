LIVE Sinner-Zverev 0-1 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il tedesco cancella subito una palla break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Ace al centro del n.2. 40-0 Servizio al centro e rovescio in avanzamento vincente dell’italiano. 30-0 Sinner comanda di diritto e di rovescio, Zverev perde progressivamente campo. 15-0 Rimbalza tanto la seconda, in rete la risposta di rovescio del tedesco. Sinner inizia con una seconda. 0-1 Ace al centro di Zverev. A-40 Servizio esterno vincente del tedesco di radici russe. 40-40 Battuta vincente al centro ad annullare la palla break. 30-40 Lungo il diritto lungolinea di Zverev. 30-30 Primo scambio lungo. Sinner trova un micidiale diritto lungolinea vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
