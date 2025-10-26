LIVE Sci alpino Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio della seconda manche il meteo resta un’incognita
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 Il meteo è una variabile impazzita per questa manche. Qualora si dovesse partire i primi atleti a partire potrebbero essere favoriti da un successivo cambiamento delle condizioni climatiche 13.40 Tra venti minuti dovrebbe iniziare la seconda manche del gigante di Soelden, evento inaugurale della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. 13.22 Arriva la conferma: la partenza della seconda manche sarà alle 14.00! 13.02 Oltre alla nevicata sempre più intensa al momento c’è nebbia fitta nelle primissime porte della pista. 13.00 Posticipata ulteriormente la partenza della seconda manche ora prevista per le 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
