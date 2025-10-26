C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.10 Bene l’austriaco: 0.17 di ritardo al primo intermedio e 0.49 al secondo. 10.10 Meillard recupera qualcosa sul piano, ma è comunque ultimo a 0.96. Grande sorpresa. Tocca all’austriaco Marco Schwarz. 10.09 Già 0.42 di ritardo per Meillard. La nebbia è sempre più fitta nella parte alta. Ben 1.11 il gap al secondo parziale. 10.08 Kristoffersen è quarto a 73 centesimi. Adesso il pericolo n.1 per Odermatt, ovvero il connazionale Loic Meillard. Ha iniziato a nevicare, condizioni meteo in netto peggioramento. 10.08 Lo scandinavo paga 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA: Odermatt subito al comando