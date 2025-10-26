LIVE Sci alpino Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA | Odermatt in testa De Aliprandini in sordina
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.28 Verdù limita i danni ed è 10° a 1.34. La sensazione è che ora sia difficile fare meglio. 10.26 Scivolata per il talento francese Leo Anguenot. E’ il momento dell’imprevedibile andorrano Joan Verdù. 10.26 Prossimi italiani: 22 Vinatzer, 25 Della Vite, 29 Borsotti. 10.25 L’austriaco Raphael Haaser è 12° a 1.61. Continua a perdere posizioni De Aliprandini. 10.23 La classifica dopo i primi 15: 1 Marco Odermatt Svizzera 58.18 — 2 Marco Schwarz Austria 58.19 +0.01 3 Stefan Brennsteiner Austria 58.43 +0.25 4 Thomas Tumler Svizzera 58. 🔗 Leggi su Oasport.it
