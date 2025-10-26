LIVE Sci alpino Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA | Odermatt in testa 3 azzurri qualificati Alle 13.00 la seconda manche
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento alle 13.00 per la seconda manche. 11.29 I piazzamenti degli altri italiani: 32 Giovanni Franzoni 1:00.83 +2.65 36 Filippo Della Vite 1:01.20 +3.02 49 Tobias Kastlunger 1:01.98 +3.80 11.27 La classifica dopo la prima manche e tutti i qualificati: 1 Marco Odermatt Svizzera 58.18 — 2 Marco Schwarz Austria 58.19 +0.01 3 Stefan Brennsteiner Austria 58.43 +0.25 4 Thomas Tumler Svizzera 58.76 +0.58 5 Henrik Kristoffersen Norvegia 58.91 +0.73 6 Sam Maes Belgio 59.01 +0.83 7 Atle Lie McGrath Norvegia 59. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
https://www.oasport.it/2025/10/a-che-ora-lo-sci-alpino-oggi-in-tv-startlist-gigante-maschile-soelden-2025-programma-streaming/ Oggi è la volta del comparto maschile sul ghiacciaio del Rettenbach. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma dei - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino, i possibili nomi nuovi per l’Italia nel gigante femminile: speranza Giorgia Collomb, Zenere e Della Mea per svoltare - - X Vai su X
LIVE Sci alpino, Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA: l’Italia spera nella ‘cura Pini’. Si inizia alle 10.00 dallo start di riserva - 07 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom gigante maschile in ... Secondo oasport.it
Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Sölden: risultati e classifica dello slalom gigante maschile LIVE - A Sölden, in Austria, la stagione dello sci alpino maschile parte con lo slalom gigante inaugurale della Coppa del mondo: scopri i risultati e la classifica in tempo reale. Riporta olympics.com
Diretta gigante maschile Soelden/ Streaming video Rai: Odermatt ancora favorito (CdM sci, 26 ottobre 2025) - Diretta gigante maschile Soelden streaming video Rai, oggi 26 ottobre 2025: orario e risultato live della prima gara per la Coppa del Mondo di sci. Si legge su ilsussidiario.net