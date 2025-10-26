LIVE Sci alpino Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA | Mcgrath prova a mettere pressione Vinatzer entra in top 10

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Partito Sam Maes (-0.03) 14.33 Mcgrath perde in alto ma guadagna sul muro e si difende nel finale. Il norvegese va in testa con 36 centesimi e sposta la pressione sugli altri atleti. 14.33 Quarto Kranjec con un ritardo di 42 centesimi. Lo sloveno è alle spalle di Vinatzer che entra in top 10. Tocca ora ad Atle Lie Mcgrath (-0.59) 14.32 Lo sloveno ha un centesimo di ritardo dopo il secondo settore. Non c’è vento sul piano finale. 14.31 È il momento di Zan Kranjec (-0.54). 14.30 Favrot ed Haaser hanno trovato tanto vento favorevole nell’ultimo settore che gli ha permesso di guadagnare motlo su tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci alpino, Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA: Mcgrath prova a mettere pressione, Vinatzer entra in top 10