LIVE Sci alpino Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA | l’Italia spera nella ‘cura Pini’ Si parte alle 10.00
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist del gigante maschile di Soelden Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom gigante maschile in programma a Soelden (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza nella prima manche, a partire dalle ore 10.00, ci saranno 75 atletu da 26 Paesi. Seconda manche, con inversione dei migliori 30, dalle ore 13.00. In casa Italia saranno solamente sei gli azzurri al via nella prima manche della gara odierna: Luca De Aliprandini partirà con l’11, Alex Vinatzer con 22, Filippo Della Vite col 25, Giovanni Borsotti col 29, Giovanni Franzoni con il 42 e Tobias Kastlunger con il 63. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Eurosport Italia. . Julia Scheib si mangia la prima manche del gigante sul Rettenbach ? Chi vincerà la prima gara stagionale? #EurosportSCI #FISAlpine #AlpineSkiing #SciAlpino - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino, i possibili nomi nuovi per l’Italia nel gigante femminile: speranza Giorgia Collomb, Zenere e Della Mea per svoltare - - X Vai su X
LIVE Sci alpino, Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca risposte verso le Olimpiadi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del gigante maschile di Soelden Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale ... Riporta oasport.it
Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom Gigante maschile di Soelden: orari e diretta - Oggi è di scena lo slalom gigante maschile sul ghiacciaio di Soelden, con prima manche in programma alle 10:00 e la seconda alle 13:00 ... Da fanpage.it
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA: prima vittoria per Scheib, l’Italia piomba nella temuta mediocrità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PAGELLE DI FEDERICO MILITELLO 14. oasport.it scrive