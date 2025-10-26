LIVE Sci alpino Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA | inizio perfetto di Odermatt Schwarz torna sul podio Grande rimonta di Vinatzer che è 8°

26 ott 2025

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 Prima top 10 in carriera in Coppa del Mondo per Flavio Vitale. Il classe 2005 francese ha migliorato il suo precedente miglior risultato, 13° lo scorso marzo ad Hafjell 14.47 Ottima rimonta nella seconda manche per Alex Vinatzer che grazie ad un muro di altissimo livello ha realizzato il terzo tempo di manche guadagnando 13 posizioni. 14.45 Questa la classifica del gigante maschile di Soelden: 1. Marco Odermatt (SUI) 1:56.03 (+0.00) 2. Marco Schwarz (AUT) 1:56.27 (+0.24) 3. Atle Lie McGrath (NOR) 1:56.30 (+0.27) 4. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:56. 🔗 Leggi su Oasport.it

