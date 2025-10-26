LIVE Sci alpino Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA | inizio perfetto di Odermatt Schwarz torna sul podio Grande rimonta di Vinatzer che è 8°
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 Prima top 10 in carriera in Coppa del Mondo per Flavio Vitale. Il classe 2005 francese ha migliorato il suo precedente miglior risultato, 13° lo scorso marzo ad Hafjell 14.47 Ottima rimonta nella seconda manche per Alex Vinatzer che grazie ad un muro di altissimo livello ha realizzato il terzo tempo di manche guadagnando 13 posizioni. 14.45 Questa la classifica del gigante maschile di Soelden: 1. Marco Odermatt (SUI) 1:56.03 (+0.00) 2. Marco Schwarz (AUT) 1:56.27 (+0.24) 3. Atle Lie McGrath (NOR) 1:56.30 (+0.27) 4. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:56. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
https://www.oasport.it/2025/10/a-che-ora-lo-sci-alpino-oggi-in-tv-startlist-gigante-maschile-soelden-2025-programma-streaming/ Oggi è la volta del comparto maschile sul ghiacciaio del Rettenbach. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma dei - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino, i possibili nomi nuovi per l’Italia nel gigante femminile: speranza Giorgia Collomb, Zenere e Della Mea per svoltare - - X Vai su X
LIVE Sci alpino, Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA: l’Italia spera nella ‘cura Pini’. Si inizia alle 10.00 dallo start di riserva - 07 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom gigante maschile in ... Secondo oasport.it
Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Sölden: risultati e classifica dello slalom gigante maschile LIVE - A Sölden, in Austria, la stagione dello sci alpino maschile parte con lo slalom gigante inaugurale della Coppa del mondo: scopri i risultati e la classifica in tempo reale. Si legge su olympics.com
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA: prima vittoria per Scheib, l’Italia piomba nella temuta mediocrità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PAGELLE DI FEDERICO MILITELLO 14. Come scrive oasport.it