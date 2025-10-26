LIVE Sci alpino Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA | inizia la seconda manche gli azzurri cercano la rimonta
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Inizia la seconda manche! Partito Solberg. 13.59 Continua a nevicare. Le condizioni saranno ovviamente molto diverse dalla prima manche. 13.58 Questa la startlist: 1. Eirik Hystad Solberg (NOR) +2.45 2. Andreas Zampa (SVK) +2.40 3. Giovanni Borsotti (ITA) +2.35 4. Fabian Gratz (GER) +2.33 5. Tormis Laine (EST) +2.32 6. Alban Elezi Cannaferina (FRA) +2.31 7. Luca Aerni (SUI) +2.25 8. Vincent Kriechmayr (AUT) +2.17 9. Alexander Schmid (GER) +1.94 10. Alex Vinatzer (ITA) +1.78 11. River Radamus (USA) +1.75 12. Jonas Stockinger (GER) +1.71 13. Luca De Aliprandini (ITA) +1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
https://www.oasport.it/2025/10/a-che-ora-lo-sci-alpino-oggi-in-tv-startlist-gigante-maschile-soelden-2025-programma-streaming/ Oggi è la volta del comparto maschile sul ghiacciaio del Rettenbach. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma dei - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino, i possibili nomi nuovi per l’Italia nel gigante femminile: speranza Giorgia Collomb, Zenere e Della Mea per svoltare - - X Vai su X
LIVE Sci alpino, Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA: l’Italia spera nella ‘cura Pini’. Si inizia alle 10.00 dallo start di riserva - 07 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom gigante maschile in ... Si legge su oasport.it
Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Sölden: risultati e classifica dello slalom gigante maschile LIVE - A Sölden, in Austria, la stagione dello sci alpino maschile parte con lo slalom gigante inaugurale della Coppa del mondo: scopri i risultati e la classifica in tempo reale. olympics.com scrive
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2025 in DIRETTA: prima vittoria per Scheib, l’Italia piomba nella temuta mediocrità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PAGELLE DI FEDERICO MILITELLO 14. Segnala oasport.it