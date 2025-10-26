LIVE Sci alpino Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA | guida Odermatt Italia sconcertante

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.40 Da dimenticare la manche di Della Vite, ultimo a 3.02. Qualificazione a fortissimo rischio. 10.39 Tecnicamente proprio gli azzurri sono i peggiori finora in questa prima manche, questo lo dobbiamo dire con onestà. 10.38 Pinturault non sarà quello di una volta, ma la classe non è acqua. Non sfigura affatto ed è 13° a 1.36. Terzo azzurro in gara: Filippo Della Vite. 10.37 Il tedesco Alexander Schmid è 19° a 1.94. Ora il veterano francese Alexis Pinturault. 10.35 La classifica dopo i primi 22: 1 Marco Odermatt Svizzera 58.18 — 2 Marco Schwarz Austria 58. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino gigante maschile soelden 2025 in diretta guida odermatt italia sconcertante

