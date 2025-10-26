LIVE Sci alpino Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA | guida Odermatt azzurri in lotta per la qualificazione

Oasport.it | 26 ott 2025

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.50 La classifica dopo i primi 30: 1 Marco Odermatt Svizzera 58.18 — 2 Marco Schwarz Austria 58.19 +0.01 3 Stefan Brennsteiner Austria 58.43 +0.25 4 Thomas Tumler Svizzera 58.76 +0.58 5 Henrik Kristoffersen Norvegia 58.91 +0.73 6 Sam Maes Belgio 59.01 +0.83 7 Atle Lie McGrath Norvegia 59.04 +0.86 8 Zan Kranjec Slovenia 59.09 +0.91 9 Loic Meillard Svizzera 59.14 +0.96 10 Filip Zubcic Croazia 59.17 +0.99 11 Anton Grammel Germania 59.41 +1.23 12 Joan Verdu Andorra 59.52 +1.34 13 Alexis Pinturault Francia 59.54 +1.36 14 Timon Haugan Norvegia 59. 🔗 Leggi su Oasport.it

