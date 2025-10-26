LIVE Sci alpino Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA | guida Odermatt azzurri in lotta per la qualificazione
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.50 La classifica dopo i primi 30: 1 Marco Odermatt Svizzera 58.18 — 2 Marco Schwarz Austria 58.19 +0.01 3 Stefan Brennsteiner Austria 58.43 +0.25 4 Thomas Tumler Svizzera 58.76 +0.58 5 Henrik Kristoffersen Norvegia 58.91 +0.73 6 Sam Maes Belgio 59.01 +0.83 7 Atle Lie McGrath Norvegia 59.04 +0.86 8 Zan Kranjec Slovenia 59.09 +0.91 9 Loic Meillard Svizzera 59.14 +0.96 10 Filip Zubcic Croazia 59.17 +0.99 11 Anton Grammel Germania 59.41 +1.23 12 Joan Verdu Andorra 59.52 +1.34 13 Alexis Pinturault Francia 59.54 +1.36 14 Timon Haugan Norvegia 59. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
https://www.oasport.it/2025/10/a-che-ora-lo-sci-alpino-oggi-in-tv-startlist-gigante-maschile-soelden-2025-programma-streaming/ Oggi è la volta del comparto maschile sul ghiacciaio del Rettenbach. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma dei - facebook.com Vai su Facebook
Sci alpino, i possibili nomi nuovi per l’Italia nel gigante femminile: speranza Giorgia Collomb, Zenere e Della Mea per svoltare - - X Vai su X
LIVE Sci alpino, Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA: l’Italia spera nella ‘cura Pini’. Si inizia alle 10.00 dallo start di riserva - 07 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom gigante maschile in ... Lo riporta oasport.it
Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Sölden: risultati e classifica dello slalom gigante maschile LIVE - A Sölden, in Austria, la stagione dello sci alpino maschile parte con lo slalom gigante inaugurale della Coppa del mondo: scopri i risultati e la classifica in tempo reale. Riporta olympics.com
Diretta gigante maschile Soelden/ Streaming video Rai: Odermatt ancora favorito (CdM sci, 26 ottobre 2025) - Diretta gigante maschile Soelden streaming video Rai, oggi 26 ottobre 2025: orario e risultato live della prima gara per la Coppa del Mondo di sci. Segnala ilsussidiario.net