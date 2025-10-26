LIVE Sci alpino Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA | grande manche di Vinatzer che tenta la rimonta

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.18 L’austriaco perde tutto il vantaggio della prima manche nella parte alta e transita al secondo settore con 25 centesimi di ritardo. 14.17 Partito Raphael Haaser (-0.17) 14.16 All’attacco l’azzurro che chiude la propria gara in quinta posizione a 1.12 da Vinatzer 14.16 È il momento di Luca de Aliprandini (-0.08) 14.16 Stockinger chiude in terza posizione a 0.67 da Vinatzer. Il tedesco non ha guadagnato nulla in fondo nonostante la miglior velocità dopo il muro. 14.15 Dopo due settori il tedesco paga 67 centesimi dall’italiano. 14.14 L’americano chiude in terza posizione ad 87 centesimi da Vinatzer, che ha perso qualcosa in fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

