LIVE Sci alpino Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA | confermato l’orario della seconda manche

13.22 Arriva la conferma: la partenza della seconda manche sarà alle 14.00! 13.02 Oltre alla nevicata sempre più intensa al momento c'è nebbia fitta nelle primissime porte della pista. 13.00 Posticipata ulteriormente la partenza della seconda manche ora prevista per le 14.00. La prossima decisione è in programma per le 13.30, ma le previsioni non lasciano presagire nulla di buono. 12.49 Anche la nebbia inizia a dare maggiore fastidio nella parte alta della pista. Ricordiamo che questa mattina, nella prima manche, la partenza era sta abbassata alla partenza di riserva.

