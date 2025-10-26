LIVE Sci alpino Gigante maschile Soelden 2025 in DIRETTA | aumenta la nevicata cambia l’orario della seconda manche

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 Anche la nebbia inizia a dare maggiore fastidio nella parte alta della pista. Ricordiamo che questa mattina, nella prima manche, la partenza era sta abbassata alla partenza di riserva. 12.34 Amici ed amiche di OA Sport è aumentata la nevicata sulla pista di Soelden. La giuria ha deciso di posticipare l’inizio della seconda manche alle 13.30. Alle 13.00 dovrebbero esserci nuovi aggiornamenti. 11.30 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento alle 13.00 per la seconda manche. 11.29 I piazzamenti degli altri italiani: 32 Giovanni Franzoni 1:00. 🔗 Leggi su Oasport.it

