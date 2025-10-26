LIVE Sassuolo-Roma 0-1 | fine primo tempo decide Dybala
La sconfitta dell’Inter ed il pareggio del Milan sono due risultati che possono favorire la Roma, impegnata alle 15 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. In caso di successo, infatti, i giallorossi tornerebbero in vetta alla classifica insieme al Napoli ma soprattutto darebbero un importante segnale dopo le due sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen. Segui la diretta live del match su SololaRoma.it. 2 minuti fa 26 Ottobre 2025 15:48 15:48 45’+3? – Termina la prima frazione. Scivola via senza emozioni il recupero con le squadre che vanno negli spogliatoi sull’ 1-0 per la Roma. 5 minuti fa 26 Ottobre 2025 15:45 15:45 45? – 3 minuti di recupero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
