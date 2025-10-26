LIVE Sassuolo-Roma 0-1 | Dybala per il vantaggio dentro Dovbyk
La sconfitta dell’Inter ed il pareggio del Milan sono due risultati che possono favorire la Roma, impegnata alle 15 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. In caso di successo, infatti, i giallorossi tornerebbero in vetta alla classifica insieme al Napoli ma soprattutto darebbero un importante segnale dopo le due sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen. Segui la diretta live del match su SololaRoma.it. 3 minuti fa 26 Ottobre 2025 16:08 16:08 50? – Secondo cambio per la Roma. Dovbyk prende il posto di Bailey. 4 minuti fa 26 Ottobre 2025 16:07 16:07 49? – Grande intensità in questi primi minuti. Roma un po’ schiacciata nella propria metà campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
