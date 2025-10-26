LIVE Sassuolo-Roma 0-1 | dentro Dovbyk e Soulé palo di Pellegrini
La sconfitta dell’Inter ed il pareggio del Milan sono due risultati che possono favorire la Roma, impegnata alle 15 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. In caso di successo, infatti, i giallorossi tornerebbero in vetta alla classifica insieme al Napoli ma soprattutto darebbero un importante segnale dopo le due sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen. Segui la diretta live del match su SololaRoma.it. 5 minuti fa 26 Ottobre 2025 16:26 16:26 68? – PALO DI PELLEGRINI. Appena entrato il numero 7 giallorosso serve in area Dovbyk, che protegge benissimo il pallone servendo nuovamente Pellegrini, che davanti a Muric tenta il cucchiaio che però si ferma sul palo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
