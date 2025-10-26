CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, partita valida per la 2ª giornata di SuperLega di pallavolo maschile. Le due squadre, tra le favorite al titolo di campionesse d’Italia, si affrontano questa sera al Pala Barton Energy di Perugia in un match che profuma già di scontro diretto. Le due franchigie arrivano all’evento a punteggio pieno avendo vinto entrambe per 3-1 nella prima di campionato rispettivamente contro la Vero Volley Milano e la Yuasa Battert Grottazzolina. Perfettamente in parità quelli che sono i precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la sfida di cartello della giornata