LIVE Perugia-Civitanova Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli umbri ospitano i vicini marchigiani per un match ad alto livello tecnico
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:19 Un solo ex nell’incontro: si tratta del centrale Marko Podrascanin, a Perugia dal 201617 al 201920 ed ora in forze ai cucinieri di Civitanova. 20:16 Dentro molto probabilmente Aleksander Nikolov, autore di 30 punti nella prima giornata, e Eric Loeppky (13 la scorsa). Perugia, invece, si affiderà alle sapienti mani di Marttila e Padar. 20:13 Angelo Lorenzetti e Giampaolo Medei, rispettivamente coach dei padroni di casa il primo e degli ospiti il secondo, potranno contare sul roster al completo. 20:10 Scontro di cartello quello di questa sera. Perfettamente in parità quelli che sono i precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
