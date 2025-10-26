LIVE Perugia-Civitanova Superlega volley 2026 in DIRETTA | al via il derby di Superlega!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Troppa calma per Giannelli al servizio che ci mette tanto. Tutto buono. Coach Medei subito caldo che discute per una possibile infrazione. 1-0 Muro di Loser stupendo su Nikolov. Primo pallone a Nikolov. 20:35 Spalti stupendi con un’atmosfera unica questa sera. 20:34 Giannelli, Ben Tara, Semeniuk, Plotnytskyi, Russo, Colaci e Loser per Perugia. 20:34 Gargiulo, Loepkky, Boninfante, Nikolov, Bottolo, Balaso e D’Heer per la Lube. 20:32 Arbitra Alessandro Cerra. 20:30 E’ tempo di “formazioni”. 20:25 Le squadre sono in campo e a breve arriveranno i sestetti ufficiali. 🔗 Leggi su Oasport.it

