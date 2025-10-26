CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-11 La Lube sbaglia la ricezione e allora Perugia non può che chiudere il match! 14-11 Si mette in proprio Boninfante ma sbaglia e non trova il campo! Match point Perugia!! 13-11 Colaci offre una ricezione perfetta a Giannelli che serve bene Semeniuk e fa +2! 12-11 Boninfante cambia tutto e va da Poriya.Soluzione vincente! 12-10 E’ andato in cielo ISHIKAWA!! Che extrarotazione in diagonale! 11-10 Primo tempo di Gargiulo immediato. Ancora time out di Medei. 11-9 ANCORA A SEGNO SEMENIUK SULLA PIPE SERVITA DA GIANNELLI!!! Tutto buono, Perugia in vantaggio! 10-9 Giannelli per la pipe di Semeniuk! Che chiusura di punto! Chiesto un videocheck per la pestata della linea dei 3 metri del polacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 3-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa vincono al tie break il derby di Superlega! Spettacolare match di Semeniuk