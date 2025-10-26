LIVE Perugia-Civitanova 2-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA | è tie break nel derby di Superlega!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Insiste Giannelli con Semeniuk e fa bene. Parità. 1-2 Colaci butta direttamente la ricezione dall aparte della Lube, chiude Poriya. 1-1 Gran ricezione di Balaso che invita la pipe di Bottolo. 1-0 Subito dentro l’attacco di Semeniuk. Si riparte! 23-25 Giannelli tira in rete e si va, quindi, al TIE BREAK!! 23-24 Che sasso in contrattacco di Ben Tara! 22-24 Che attacco di Boninfante su una palla difficile rimasta sul net! 22-23 Palla in rete di Tenorio. -1 Perugia. 21-23 Tenorio trova l’ace e porta la Lube a +2! 21-22 Boninfante per Bottolo che rallenta il colpo e manda fuori giri il muro di Perugia. 🔗 Leggi su Oasport.it

