LIVE Perugia-Civitanova 2-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA | è tie break nel derby di Superlega!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Insiste Giannelli con Semeniuk e fa bene. Parità. 1-2 Colaci butta direttamente la ricezione dall aparte della Lube, chiude Poriya. 1-1 Gran ricezione di Balaso che invita la pipe di Bottolo. 1-0 Subito dentro l’attacco di Semeniuk. Si riparte! 23-25 Giannelli tira in rete e si va, quindi, al TIE BREAK!! 23-24 Che sasso in contrattacco di Ben Tara! 22-24 Che attacco di Boninfante su una palla difficile rimasta sul net! 22-23 Palla in rete di Tenorio. -1 Perugia. 21-23 Tenorio trova l’ace e porta la Lube a +2! 21-22 Boninfante per Bottolo che rallenta il colpo e manda fuori giri il muro di Perugia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pallavolo SL - Perugia-Civitanova, un big match che inaugura il PalaBarton. Loser e Bottolo presentano la gara - X Vai su X
Cresce l’attesa per il debutto casalingo della Sir Susa Scai Perugia in programma domenica sera, alle 20:30, nel big match con la Cucine Lube Civitanova. Intanto la Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato i premi, relativi alla stagione 2024/25, “Jimmy George - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: al via il derby di Superlega! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15- Si legge su oasport.it
Diretta/ Perugia Civitanova (risultato finale 3-2): rimonta e vittoria umbra! (oggi 3 novembre 2024) - Perugia molto sfortunata nel set precedente perdendo sotto i colpi della ... Secondo ilsussidiario.net
Sir Perugia sull'ottovolante nel big match con la Lube Civitanova: i Block Devils vincono in rimonta 3 a 2 - Viaggio all’inferno e ritorno per la Sir Susa Vim Perugia, che domenica sera nel big match del sesto turno di Superlega ha vinto in rimonta, al tie break, la sfida interna con la Cucine Lube ... Lo riporta ilmessaggero.it