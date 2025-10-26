LIVE Perugia-Civitanova 2-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | padroni di casa in vantaggio!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Fuori la battuta della Lube. Perugia mantiene il +2. 5-4 Tiene il muro di Civitanova su Semeniuk! 5-3 Gran lavoro di Ishikawa, ricezione e attacco in mezzo ai due difensori. 4-3 Non arriva Colaci sull’attacco di Nikolov. 4-2 Altra pipe di Semeniuk, altro punto per il polacco. 3-2 Attacca benissimo la palla Poriya! Non arriva Russo in tempo. 3-1 Ci riprova adesso Semeniuk che trova il muro ou! 2-1 Non trova le mani out Ben Tara. 2-0 Ace di Semeniuk! 1-0 Muro di Loser per iniziare! 25-20 Schiacciata che finisce lunga! Il 2° set va ai padroni di casa! 24-20 Sbaglia però Poriya al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
