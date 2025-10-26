LIVE Perugia-Civitanova 2-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | fasi calde del 4° set! La Lube non molla!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out per Lorenzetti! 20-19 Poriya forte su Semeniuk che non riceve! 19-19 Reattivissimo il muro di Nikolov che riporta la squadra sul pari! 19-18 Ricezione sbagliata di Perugia, la LUbe non può che chiudere subito. Time out di Lorenzetti. 19-17 Di poco out l’attacco di Ishikawa dopo un suo recupero incredibile. 19-16 Il muro degli umbri questa volta non tiene. Time out Medei! 19-15 Muro di Ben Tara su Nikolov!!! Che monster block! 18-15 Ricezione perfetta di Perugia che poi lavora per Ishikawa e per Loser. 17-15 Anche Semeniuk spara in rete la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Diretta/ Perugia Civitanova (risultato finale 3-2): rimonta e vittoria umbra! (oggi 3 novembre 2024) - Perugia molto sfortunata nel set precedente perdendo sotto i colpi della ... Si legge su ilsussidiario.net
Sir Perugia sull'ottovolante nel big match con la Lube Civitanova: i Block Devils vincono in rimonta 3 a 2 - Viaggio all’inferno e ritorno per la Sir Susa Vim Perugia, che domenica sera nel big match del sesto turno di Superlega ha vinto in rimonta, al tie break, la sfida interna con la Cucine Lube ... Riporta ilmessaggero.it