LIVE Perugia-Civitanova 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | padroni di casa avanti ottimo match di Giannelli fin qui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-13 Cerca NIkolov Plotnyskyi in batutta ma la palla finisce fuori. 13-12 Out la battuta della Lube. Time out di Lorenzetti! 12-12 Ace di Bottolo! Set in parità! 12-11 Bel primo tempo di Gargiulo che va a segno e tiene la Lube viva. 12-10 Errore però questa volta al servizio. 11-10 Ace di Boninfante! 11-9 Nikolov a tutto braccio in parallela. Passa sulla mano esterna del muro perugino. 11-8 Primo tempo di Loser super efficace! Ma che recupero di Russo! 10-8 Errore questa volta in battuta. Di nuovo +2 Perugia. 9-8 Servizio vincente in zona di conflitto per la Lube. 🔗 Leggi su Oasport.it

Perugia-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: padroni di casa avanti, ottimo match di Giannelli fin qui