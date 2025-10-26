LIVE Perugia-Civitanova 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | in vantaggio la Lube nel 2° set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-22 Asse Giannelli-Loser che funziona perfettamente, che primo tempo! 19-22 Palla perfetta di Nikolov per Poriya che trova il mani fuori di Perugia. 19-21 Si rifà subito Ben Tara! Sassata al centro! 18-21 Pensava di aver trovato il campo ma l’attacco di Ben Tara finisce fuori. 18-20 Civitanova però non ci sta. Mani out perfetto e altro +2. 18-19 Chiusura efficace di Perugia che si riporta a -1. 17-19 Servizio in rete della Lube. Dentro Ishikawa per Plotnyskyi. 16-19 Ma che azione! Bellissime difese da ciascuna delle due parti. Poi Bottolo attacca una palla difficilissima dal centro! 16-18 Nikolov al servizio tira lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it
