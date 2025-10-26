LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | tutto pronto per il via! Bagnaia vuole completare la doppietta a Sepang

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.42 Le Sprint sono state vinte da. 2023 – MARQUEZ Alex (Ducati) 2024 – MARTIN Jorge (Ducati) 2025 – BAGNAIA Francesco (Ducati) Piloti in attività con pole position a Sepang: 3 – MARQUEZ Marc (ESP) {2013, 2014, 2018} 2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2023, 2024} 1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2019} 1 – MARTIN Jorge (ESP) {2022} 07.39 Prima del via della gara, facciamo un po’ di storia del Gran Premio di Malesia. Pilota con più vittorie: Valentino ROSSI (6) I trionfi del Dottore sono datati 2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010. Piloti in attività con vittorie a Sepang: 2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2018} 2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2024} 1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2019} 1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2023} Italiani vincitori a Sepang: ROSSI Valentino (2001, 2003, 04, 06, 08, 10) BIAGGI Max (2002) CAPIROSSI Loris (2005) DOVIZIOSO Andrea (2016, 2017) BAGNAIA Francesco (2022, 2024) BASTIANINI Enea (2023) 07. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: tutto pronto per il via! Bagnaia vuole completare la doppietta a Sepang

