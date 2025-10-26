CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 Bagnaia rientra ai box e si ritira. Evidentemente il crollo improvviso era dettato già in precedenza da un problema tecnico della moto. Ecco perché Pecco scuoteva la testa. -2 Alex Marquez al comando con 2.7 su Acosta e 7.4 su Mir. -2 Tripletta spagnola con Alex Marquez, Acosta e Mir. -3 Dunque c’è il podio per Mir e la Honda. -3 BAGNAIA SI RITIRA! Problema tecnico per la Ducati, la moto procede molto piano. Piove sul bagnato in una stagione da incubo. -3 Caduta per Aldeguer. -3 Mir si porta a 1.4 da Bagnaia. Sarà duello per il terzo posto. -4 Dopo il dominio nella Sprint di ieri, la prestazione odierna insinuerà purtroppo ulteriori dubbi nella testa già confusa di Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: problema tecnico per la Ducati, Bagnaia si ritira