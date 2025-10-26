LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | Bagnaia tradito da un problema tecnico della Ducati Vince Alex Marquez
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 8.46 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 8.45 In classifica generale Marc Marquez, assente e campione del mondo, resta a 545 punti, seguito dal fratello Alex a 413. 3° Bezzecchi a 291, 4° Bagnaia a 286. 8.43 Bagnaia era crollato di colpo poco dopo metà gara, iniziando a scuotere la testa. Poi ai -3 la Ducati lo ha definitivamente abbandonato, portandolo al ritiro. 8.42 Alex Marquez vince il GP di Malesia 2025 di MotoGP con 2.676 su Acosta e 8.048 su Mir. Completano la top10 Morbidelli, Quartararo, Di Giannantonio, Bastianini, Marini, Binder e Ogura. 🔗 Leggi su Oasport.it
