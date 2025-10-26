LIVE MotoGP GP Malesia 2025 in DIRETTA | Bagnaia tradito da un problema tecnico della Ducati Vince Alex Marquez

Oasport.it | 26 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 8.46 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 8.45 In classifica generale Marc Marquez, assente e campione del mondo, resta a 545 punti, seguito dal fratello Alex a 413. 3° Bezzecchi a 291, 4° Bagnaia a 286. 8.43 Bagnaia era crollato di colpo poco dopo metà gara, iniziando a scuotere la testa. Poi ai -3 la Ducati lo ha definitivamente abbandonato, portandolo al ritiro. 8.42 Alex Marquez vince il GP di Malesia 2025 di MotoGP con 2.676 su Acosta e 8.048 su Mir. Completano la top10 Morbidelli, Quartararo, Di Giannantonio, Bastianini, Marini, Binder e Ogura. 🔗 Leggi su Oasport.it

